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ДТП Происшествия

В Самаре пенсионер, игнорировавший ПДД, попал под грузовик

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 декабря, в 18:00, в Самаре в ДТП попал 21-летний водитель грузовика ГАЗ, ехавший по ул. Олимпийской в направлении ул. Победы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, напротив дома № 37 он сбил 72-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был перекресток.

Пешехода госпитализировали с травмой руки.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей учитывать погодные условия и быть осторожнее.

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