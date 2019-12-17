Дело о краже козы в Большеглушицком районе может дойти до Верховного Суда

Адвокат большеглушицкого фермера готовит жалобу в Верховный Суд РФ на приговор по делу о краже козы стоимостью 6 тыс. рублей.

В начале лета 2019 г. в с. Большая Глушица вынесли приговор местному фермеру Сергею Болгову, проживающему в пос. Малый Каралык и занимающемуся выращиванием сельхозкультур. Мужчину приговорили к штрафу 15 тыс. руб., признав виновным в хищении белой соседской козы.

История началась летом 2016 г., когда фермер взял в работники некоего человека без гражданства по фамилии Седых, доверив ему вначале сторожить садки на пруду. Потом тот заниматься бахчами, огородом и гусями, затем отловом рыбы. А на уборке подсолнуха работник помогал топтать зерно. Мужчины договорились, что если работник не будет пить водку, Болгов купит ему домик в поселке. К осени Седых обзавелся женой, и Болгов приобрел для них жилое строение — землянку.

Как рассказала на суде жена Седых, однажды к ним приехал участковый и увез мужа. Как потом выяснилось, полицейскому было очень нужно раскрыть преступление, о котором сосед Болгова написал аж самому губернатору.

По словам гражданина Тимченко, 29 октября, когда они с зятем резали поросенка, сосед-предприниматель украл его козу, которая в стаде паслась за ангаром Болгова. Также Тимченко жаловался, что сосед застрели его собаку и поджег баню.

Заставить не имеющего гражданство человека написать явку с повинной не составило труда. Седых все подписал и даже поучаствовал в очной ставке со своим работодателем, на которого указал как на инициатора и кражи, и поджога. Якобы все сделал по его указанию.

И мужчине вроде как поверили, но на скамью подсудимых он сел один. Перед федеральным судьей Денисом Лигостаевым обвиняемый заявил, что был вынужден оговорить и себя, и Болгова, так как в полиции на него оказывали физическое и психологическое давление. Но как водится, явка с повинной показалась служителю Фемиды более убедительной, Седых приговорили к условному сроку.

В апреле следующего года дошла очередь и до Болгова. Потерпевший Тимченко требовал с него возмещение материального вреда 40 тыс. руб. и компенсацию морального — 20 тыс. рублей. Тот же судья Лигостаев написал приговор, который в апелляционной инстанции был отменен. Когда дело вернулось в Большую Глушицу на новое рассмотрение, федеральный судья Оксана Тарабарина вернула его прокурору. Но и это решение в областном суде отменили. Тогда дело передали федеральному судье Валентине Черновой, которая и вынесла обжалуемый ныне приговор, отказав потерпевшему в гражданском иске.

По словам защитника, наличие у потерпевшего козы установлено со слов свидетелей — родственников Тимченко, которым суд верит. А словам свидетелей защиты суд верить не желает, так как те якобы являются лицами заинтересованными.

"Мало того, что против моего подзащитного нет ни одной объективной улики, кроме голословных показаний Седых, от которых тот отказался, так еще и с его алиби обращаются очень вольно, — рассказал корреспонденту издания адвокат Сергей Анищенко. — Дату хищения поначалу называли 29 октября. А когда мы предоставили на это время алиби Болгову, свидетели обвинения сразу перестали помнить, когда козу украли, то ли в конце октября, то ли в начале ноября. Тогда мы принесли в суд справку от метеорологов, что 1 ноября 2016 г. уже лежал снег. А как утверждал сам Тимченко, по снегу он коз на выпас не выгоняет".

Но все эти обстоятельства не помешали суду назвать фермера виновным, а вышестоящим судам признать это решение верным. Теперь Сергей Боглов ожидает справедливого решения из Москвы.

"Кражу козы я не совершал, — уверяет Болгов, — эта коза мне не нужна, у меня у самого полно скота. Я как индивидуальный предприниматель хорошо зарабатываю. А у потерпевшего ко мне зависть, он меня со школьной скамьи возненавидел, постоянно жалуется на меня в сельсовет".