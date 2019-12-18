Новый ресторан Rocket: все по-честному

Rocket Beer & Grill открылся в конце осени на проспекте Ленина, на месте ресторана Sehr Gut. И единственное, что владельцы оставили прежним — это интерьер. Новая концепция заведения дерзко пересмотрела правила игры всего самарского общепита. Две эффектные идеи делают Rocket обреченным на популярность.

Ставка на бренды

Трудно устоять перед главным предложением нового ресторана Rocket. Оно состоит из четырех слов: "Импортное пиво по себестоимости". Вот так просто. Без браслетов и депозитов, без информации об условиях акции мелким шрифтом. Настоящий Guinness за 264 рубля, классические чешские Krusovice и Gambrinus по 178 рублей за 0,5 л., пшеничный Paulaner за 201. Не нужно быть предпринимателем года, чтобы понять, как это устроено экономически — Rocket надеется на большие объемы потребления. Именно поэтому представлены здесь сорта по большей части отлично известны ценителям. Никаких заигрываний с крафтом, что тоже придется по душе значительной части посетителей. Пара "изюминок", впрочем, есть. Это копченое темное Rook & Voor от голландской De Mollen (264 руб. за 0,5) или бельгийский Bourgognedes Flanders, в создании которого используется эль и ламбик.

Ресторан стремится быть честным во всем, будем и мы до конца честны. Самарские заведения любят заманивать относительно невысокими ценами на еду, но "добивать" клиентов чеком на напитки. Здесь эту схему как бы перевернули. Но не завышая прайс на блюда (он здесь средний), а дополнительно мотивируя заказывать их. Например, тем, что обстановка располагает к долгим посиделкам. Удобные, хоть и неброские, диваны, широкие столы, выглядящие без яств сиротливо, и ни одной барной стойки на все четыре зала. Но это даже не главное.

С французской щепетильностью

Вторая революционная идея ресторана в том, что готовят здесь тоже честно. Сложилось так, что многие пивные заведения считают достаточным предлагать разогретые полуфабрикаты. А если речь идет о самой простой закуске, то на качество не заморачиваются. Rocket отменили это негласное правило. Все, что здесь подают, полностью приготовлено на кухне ресторана, причем с большим почтением. Шеф-повар Денис Устяк, несмотря на относительную молодость, успел впитать опыт коллег в ресторанах Европы. И привез в Самару французскую щепетильность в вопросах кулинарии.

Меню в Rocket на удивление небольшое. Так, в ресторане, специализирующемся на гриле, всего три разновидностей говяжьего стейка — рибай, филе-миньон и стейк мясника, все по 600 руб. за 100 граммов. Этому лишь одно объяснение — ресторан работает только со свежим мясом. И не рискует работать с менее востребованными разновидностями вырезки, чтобы потом не предлагать клиентам размороженное. Кстати, часть мяса и овощей поступают сюда не из масс-маркета, а с фермерских хозяйств Самарской области.

"Мы делаем ставку на аутентичность, а не на экономию ингредиентов, — подчеркивает Устяк. — Многие наши блюда только покажутся вам простыми и знакомыми. Их вкус во много определяют соусы, которые мы полностью готовим сами. Никаких порошков, аналогов, "кубиков". Из усилителей вкуса — только соль. Поверьте, это многое меняет".

Сложно недооценить этот момент, когда речь заходит о ключевом для европейской кухни соусе демиглас. Его приготовление занимает почти двое суток, и Rocket даже здесь отказывается от заменителей.

Забавно получается, но ресторан с пенной доминантой, выступает за здоровое питание. Скажем, все салаты тут без майонеза. Там же, где ингредиент необходим (в "Цезаре", 360 руб.), его делают только из яйца и масла. Все копченые разновидности мяса приготовлены в Rocket на собственной коптильне. Используют в ресторане и готовку в су-виде — скоро в меню появится несколько позиций, частично или полностью приготовленных "под вакуумом". Часть кухонных позиций — редкость в наших краях. Например, говядина татаки (380 руб.). Это быстро обжаренное мясо, нарезанное слайсами и замаринованное в особом соусе. Блюдо, разумеется, японского происхождения. Азиатская кухня в меню здесь приятно разнообразит общую европейскую направленность.

Разборчивые оценят

"У нас закусок нет, но есть полноценные блюда, стилизованные под закуски", — говорит шеф-повар Денис Устяк. И вот пример — ресторан вместо опостылевших бургеров решил ввести в меню хот-доги. Но знакомая, казалось бы, разновидность фаст-фуда тут приготовлена на основе свино-говяжьей сосиски собственного производства, и с добавлением домашних солений. По граммовке это "полномасштабное" блюдо, а не закуска, и стоит он 345 руб. Что и говорить — даже заурядная кулинарная катастрофа, известная как гренки с чесноком, здесь превратилась в достойное и вполне здоровое блюдо, которое не стыдно заказать при дамах.

Конечно, в первую очередь Rocket ориентирован на разборчивую публику, имевшую опыт путешествий по Европе. Но много приятного найдет здесь любой посетитель, следящий за тем, что ест, и умеющий ценить тщательную поварскую работу.

Всего в ресторане четыре зала, три из них — банкетные, с возможностью рассадки от 10 до 70 человек. В больших залах есть достаточно места для дополнительной активности вроде танцев. По пятницам и субботам здесь нередко звучит живая музыка или работают диджеи. На плазменные экраны обычно транслируются музыкальные телеканалы, но можно запустить и что-то более актуальное, скажем, спортивные соревнования. Все это делает Rocket подходящим как для рядовых застолий с друзьями, так и для праздников разного масштаба.

Адрес: пр. Ленина 16

тел: +7(846) 334-54-63

rocket-samara.ru

vk.com/rocketsmr

instagram.com/rocketsmr/