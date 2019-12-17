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Суды Происшествия

Самарчанка, забившая молотком до смерти "соперницу", получила семь лет колонии

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд приговорил местную жительницу к семи годам колонии за смерть знакомой. Об этом сообщает прокуратура Кировского района.

29-летнюю Х. обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека").

По версии обвинения, с 15:00 13 апреля до 8:00 14 апреля 2019 г. Х. была дома с гражданским супругом и знакомой Т. на пр. Металлургов, 84. Между женщинами возник конфликт, и самарчанка из-за ревности напала с молотком на Т. Она нанесла жертве не менее 12 ударов молотком по голове. Жертва получила повреждение сосудов мягких тканей черепа, переломы костей черепа с последующим развитием геморрагического шока и обильной кровопотерей. В результате пострадавшая скончалась не позже 1:20 16 апреля.

Обвиняемая признала вину.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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