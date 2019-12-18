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Автопром Машиностроение

Новый дилерский центр Lada открылся в Кыргызстане

БИШКЕК. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Lada официально выходит на рынок Кыргызской Республики: 12 декабря в Бишкеке был открыт дилерский центр Lada, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

"Наш партнер Asiamotors подтверждает свое развитие и становится официальным дистрибьютором Lada. Сегодня мы рады открыть первый в Центральной Азии двухбрендовый дилерский центр Lada и Renault, который построен с учетом современных стандартов качества обслуживания. Мы видим перспективы для Lada на рынке Кыргызстана, и планируем добиться здесь лидерских позиций", — отметил управляющий директор Lada Export Макс Миссана. 

В автосалоне Asiamotors представлен весь модельный ряд Lada. Шоурум Lada рассчитан на семь автомобилей и занимает площадь 416 кв. метров. В зоне обслуживания имеется 13 постов.

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