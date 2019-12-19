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Религия Общество

Власти Самары не смогли добиться сноса молельного дома протестантов на Мехзаводе

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары не смог добиться сноса молельного дома евангелистов из Первоапостольской христианской миссии милосердия "Благовестие". Одноэтажное здание площадью почти 500 кв. м находится в пос. Мехзавод, квартал 3, дом 1а.

Департамент в арбитраже требовал признать объект самовольной постройкой и обязать религиозную организацию снести ее за свой счет, а также демонтировать забор из профнастила на самовольно занятом земельном участке площадью 2143 кв. метра. На этой территории, судя по данным сайта общины, планировалось строительство храма.

Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов
Департамент градостроительства Самары через суд требует сноса молельного дома евангелистов из Первоапостольской христианской миссии милосердия "Благовестие". Одноэтажное здание площадью почти 500 кв. м находится по адресу пос. Мехзавод, квартал 3, дом 1а.

Однако Арбитражный суд Самарской области в удовлетворении требований департамента отказал, хотя и признал постройку самовольной. Суд в своем решении сослался на нормы федерального законодательства, которые разрешают религиозным организациям использовать самовольные постройки, соответствующие нормам безопасности, до 2030 года.

Как пояснял ранее корреспонденту Волга Ньюс пастор самарского "Благовестия" Юрий Иванов, молельный дом, который сейчас посещают около 40 прихожан, был построен в 1996-1997 годах. Участок под него был выделен администрацией города. Проблемы же возникли, когда в департамент градостроительства были поданы документы для оформления постройки "в соответствии с нынешними требованиями законодательства".

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