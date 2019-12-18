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Суды Происшествия

В Новокуйбышевске осудили банкоматных воров, укравших более 23 млн рублей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд рассмотрел уголовное дело двух человек, обвиняемых в 17 кражах из банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В августе 2017 г. они организовали преступную группу, ездили в разные регионы РФ на арендованном транспорте, изучали расположение банкоматов в ТЦ или общественных местах. После этого злоумышленники с помощью компьютерного оборудования подключались к банкоматам и крали деньги. Похищенные средства безопасным способом переводили организатору преступной группы. В результате было украдено более 23 млн рублей.

Подсудимые полностью признали вину.

Суд назначил им пять лет и 10 месяцев, а также четыре года и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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