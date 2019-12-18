Бизнесмена из Липецка обвиняют в махинациях с аукционом в Новокуйбышевске

Прокуратура Новокуйбышевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего жителя Липецка - заместителя гендиректора ООО "ТСК Гарантия". Его заподозрили в вымогательстве денег за отказ от участия в аукционе (п. "б, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, мужчина требовал от предпринимателя 200 тыс. руб. за отказ от участия в проводимом администрацией города аукционе на аренду земельного участка. Подозреваемого задержали при получении денег.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.