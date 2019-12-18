Бизнесмена из Липецка обвиняют в махинациях с аукционом в Новокуйбышевске

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Прокуратура Новокуйбышевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего жителя Липецка - заместителя гендиректора ООО "ТСК Гарантия". Его заподозрили в вымогательстве денег за отказ от участия в аукционе (п. "б, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.