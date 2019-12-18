Самарца будут судить за вымогательство денег

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение находившемуся в розыске жителю Самары по п. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии предварительного следствия, в ноябре 2016 г. три человека объединились в преступную группу и вымогали деньги у потерпевшего, не имевшего никаких долгов и финансовых обязательств перед ними.

Мужчине угрожали, в том числе убийством, и требовали 2,1 млн рублей. В итоге он отдал вымогателям миллион рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения.