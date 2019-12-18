16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-замгендиректору РКЦ "Прогресс" Наумову смягчили меру пресечения На самарца, ранившего девушку из травмата, возбудили уголовное дело Начальника одного из управлений областного УФСИН подозревают в злоупотреблении полномочиями Самарская компания подвела под арест главу департамента правительства Башкирии В Самаре арестовали двух сотрудников администраций Железнодорожного и Ленинского районов

Преступления Происшествия

Самарца будут судить за вымогательство денег

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение находившемуся в розыске жителю Самары по п. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии предварительного следствия, в ноябре 2016 г. три человека объединились в преступную группу и вымогали деньги у потерпевшего, не имевшего никаких долгов и финансовых обязательств перед ними.

Мужчине угрожали, в том числе убийством, и требовали 2,1 млн рублей. В итоге он отдал вымогателям миллион рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд для рассмотрения.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5