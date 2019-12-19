Россельхозбанк направил в АПК Пензенской области более 178 млрд рублей и намерен наращивать сотрудничество

В ходе рабочей встречи заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Алексей Жданов и Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уделили особое внимание вопросам развития сельских территорий, финансированию важных для экономики региона проектов, а также реализации программ по поддержке внешнеэкономической деятельности.

Россельхозбанк действует в Пензенской области с 2000 года. За это время при его поддержке реализовано 46 проектов по строительству и модернизации объектов АПК и других, значимых для региона отраслей.

"За почти что 20 лет РСХБ инвестировал в экономику Пензенской области свыше 208 млрд рублей, в том числе 178 млрд рублей в ее АПК. Сеть Банка охватывает около 80% ее территории. Среди наших стратегических направлений работы в регионе — развитие производств мяса индейки, молочного животноводства, растениеводства. Также мы активно готовимся к реализации программы льготной сельской ипотеки. Кроме того, Банк обладает эффективным инструментарием поддержки малого и среднего бизнеса, внешнеэкономической деятельности. У Пензенской области очень большой потенциал. Хочу поблагодарить руководство региона за создание благоприятных условий для ведения инвестпроектов. Многое уже сделано, впереди еще больше", — сказал Алексей Жданов.

В ходе встречи губернатор отметил весомый вклад Россельхозбанка в экономическое развитие Пензенской области и в ее статус одного из ведущих регионов по привлечению инвестиций в АПК.

"Пензенская область славится быстрым и качественным развитием АПК. По привлечению инвестиций в АПК в Приволжском федеральном округе мы идем на втором месте. У нас успешно работает ряд проектов поистине всероссийской известности. По производству мяса индейки наш регион находится на первом месте. Отмечу, что такие результаты достигнуты в том числе благодаря плодотворному сотрудничеству с Россельхозбанком, который очень профессионально подходит к своей работе. Также Пензенская область в лидерах среди регионов России по введению неиспользуемых земель в севооборот. Мы планомерно работаем с собственниками таких участков, убеждаем в необходимости задействовать землю по назначению. В этом году мы вернули в систему севооборота 41 тысячу га", — рассказал Иван Белозерцев.

Алексей Жданов также провел встречи с рядом клиентов Банка в Пензенской области: ГК "Дамате", ГК "Русмолко", ГК "Пензатяжпромарматура", ГК "Агромаркет", ООО "Ковчег", — с которыми обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.

"Россельхозбанк — один из наших надежных партнеров, на протяжении многих лет демонстрирует высокую эффективность и нацеленность на долговременный результат. Подтверждение этому — целый ряд проектов "Дамате", реализованных на территории Пензенской области. Самый заметный из них — комплекс по производству мяса индейки — позволил нам занять ведущие позиции на этом динамично растущем рынке, а региону — значительно нарастить производство мяса птицы, получить несколько тысяч новых рабочих мест, увеличить поступления в бюджеты всех уровней", — отметил соучредитель и генеральный директор ГК "Дамате" Рашид Хайров.