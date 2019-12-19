В Госдуме обсудили внедрение модели "альтернативной котельной"

В Государственной думе РФ прошло обсуждение приоритетных путей развития сферы централизованного теплоснабжения российских городов. Депутаты заслушали доклады о реализации проектов по переходу ряда городов к ценовым зонам теплоснабжения с ценообразованием по методу "альткотельной". В перспективе на аналогичную модель планируют перейти Самара, Тольятти и Новокуйбышевск.

В заседании круглого стола комитета Государственной думы по энергетике помимо народных избранников приняли участие эксперты Министерства энергетики РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы, а также представители Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской областей, Алтайского края.

В центре обсуждения — "альткотельная", метод тарифообразования, который по оценке ряда экспертов способен привлечь большие инвестиции в сферу теплоэнергетики и тем самым повысить эффективность и надежность теплоснабжения муниципалитетов с высоким уровнем износа тепловых сетей. Одним из таких муниципалитетов, оказавшихся на грани техногенной катастрофы не так давно являлся город Рубцовск Алтайского края.

По словам директора по тарифообразованию ООО "Сибирская генерирующая компания" Екатерины Косоговой, переход на метод "альткотельной" позволил привлечь за 2017–2018 гг. порядка 2 млрд рублей в обновление городской теплосетевой инфраструктуры. Для сравнения, бюджет всего города Рубцовска не превышает 1,5 млрд рублей. Очевидно, что без перехода к ценовым зонам муниципалитет не смог бы привлечь столь внушительные инвестиции в повышение надежности теплоснабжения горожан.

О состоянии тепловых сетей в Самаре доложил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. По его словам, в областном центре сейчас сложилась критическая ситуация. Высокий износ коммуникаций оборачивается ростом повреждений. Несмотря на рост перекладок, переломить ситуацию при нынешнем уровне инвестиций в сферу ЖКХ невозможно.

"В муниципалитете должен быть единый ответственный за тепло. Эта организация должна отвечать за источники генерации, тепловые сети. В этом направлении мы движемся уже сейчас — мы достигли договоренности с местным поставщиком тепла о реализации проекта по переброске тепловой энергии с Новокуйбышевской ТЭЦ-1 в Куйбышевский район Самары, где местные источники находятся на грани закрытия", — отметил Владимир Василенко.

"Альткотельная" — это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории.

Участники круглого стола Госдумы отметили, что метод "альткотельной" является приоритетным для тех городов, где наиболее высокий износ тепловых сетей. Например, если в Ульяновске, Оренбурге, Самаре и ряде других городов не будет обеспечен прирост инвестиций в обновление инфраструктуры, в течение ближайших 10 лет процент износа может достичь 90%. Как результат, аварии на магистралях, нарушения теплоснабжения жителей и социально-значимых объектов и даже угроза жизни горожан в случае провалов и выхода горячей воды на улицы городов.

На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ — Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. Правительство РФ также одобрило переход с 1 января на "альткотельную" Ульяновска и Барнаула. Внедрение метода "альтернативной котельной" в данный момент рассматривают 29 муниципалитетов страны. Среди них и три крупнейших города Самарской области.