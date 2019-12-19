Галерея "Виктория" учредила собственную премию в области современного искусства

Галерея "Виктория" сообщила, что учреждает региональную премию в области современного искусства.

Премия будут вручать в трех номинациях: "Лучший персональный проект 2019", "Лучшая групповая выставка/кураторский проект 2019" и специальный приз за проект, созданный до 2019 года. Проекты, проходившие в галерее "Виктория", не рассматриваются.

Номинантов премии выдвигают члены экспертного совета. Главный приз — оплачиваемый персональный выставочный проект в новом пространстве Victoria Underground, которое откроется весной 2020 года.

Результаты объявят 27 декабря.