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Музеи и выставки Культура

Галерея "Виктория" учредила собственную премию в области современного искусства

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Галерея "Виктория" сообщила, что учреждает региональную премию в области современного искусства.

Фото: Антон СЕНЬКО

Премия будут вручать в трех номинациях: "Лучший персональный проект 2019", "Лучшая групповая выставка/кураторский проект 2019" и специальный приз за проект, созданный до 2019 года. Проекты, проходившие в галерее "Виктория", не рассматриваются.

Номинантов премии выдвигают члены экспертного совета. Главный приз — оплачиваемый персональный выставочный проект в новом пространстве Victoria Underground, которое откроется весной 2020 года.

Результаты объявят 27 декабря.

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