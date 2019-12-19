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Музыка Культура

Ани Лорак выступит в Самаре с программой "THE BEST"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 января 2020 г. в самарской "МТЛ Арене" выступит Ани Лорак. Певица представит зрителям программу "THE BEST", состоящую из лучших хитов и всеми любимых песен, а также премьер из нового альбома артистки.

Фото: koncertsamara.ru

"Сочетание качественной музыки, только живого звука, завораживающих хореографических постановок и оригинальных костюмов, мощного голоса и невероятной красоты - все это ждет вас на предстоящих шоу!" - обещают организаторы.

Купить билет можно по ссылке: online.koncertsamara.ru/view-available-zones/27494. Цена билетов от 1,5 тыс. рублей. 6+

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