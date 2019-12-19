В Самаре выступила солистка Калининградской областной филармонии

В Самарской филармонии 17 декабря прошел органный концерт "Рождественская фантазия". В тот вечер для самарцев выступила лауреат международных конкурсов, солистка Калининградской областной филармонии Хироко Иноуэ (орган, Япония).

В программе были произведения П.Йона, И.С.Баха, Л.К.Дакена, Е.Удрас и других композиторов.

Хироко Иноуэ рассказывает: "Произведения, которые я сегодня исполню в Самаре, образно связаны с Рождеством. Рождество - это всегда душевный, теплый праздник, это очень красивая история! Этот праздник всегда наполнен множеством красок. Поэтому сегодня прозвучат произведения французских, итальянских, немецких композиторов. Сегодня также будет премьера произведения моей подруги Елены Удрас "Песня дельфина". Это потрясающий музыкальный образ, символ доброты и любви. Поэтому свою сегодняшнюю программу я собрала именно в этом ключе".