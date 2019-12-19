Сотрудника лесничества подозревают в получении денег за вырубку сосен

В Самарской области 53-летнего жителя Ставропольского района, являющегося должностным лицом одного из лесничеств, подозревают в незаконном получении денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, он получил от местного жителя 270 тыс. руб. за разрешение вырубки сосен на территории лесничества.



Подозреваемого задержали 12 декабря в кафе в Комсомольском районе Тольятти сотрудниками подразделения ЭБ и ПК УМВД России по Тольятти.

"По результатам рассмотрения материала проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в пресс-службе областного ГУ МВД.