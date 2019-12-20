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Экология Общество

Тольятти в числе крупных загрязнителей водоемов производственными стоками

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольятти является одним из крупнейших городов, который сбрасывает большие объемы загрязненных стоков в природные водоемы, пишет ria.ru со ссылкой на государственный доклад "О состоянии и использовании водных ресурсов РФ в 2018 году".

"Среди городских агломераций наибольшие суммарные объемы сброса загрязненных стоков в природные водоемы имеют Москва и Санкт-Петербург. При этом значительная часть таких стоков в указанных и иных городах приходится на коммунальные канализации. Крупными загрязнителями являются также Красноярск, Владивосток, Волгоград, Омск, Братск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Казать, Екатеринбург, Ярославль, Самара, Кемерово, Ростов-на-Дону, Березники, Омск, Иркутск и другие", — говорится в докладе.

Как отмечается в документе, на долю 30 крупнейших городов РФ в 2015 приходилось 34% сброшенных в поверхностные водоемы грязных сточных вод, в 2017 году показатель вырос до 39%, а в 2018 уменьшился до 37%.

"Очень большие сбросы загрязненных — преимущественно производственных — сточных вод в последние годы имели место также с территории в Кировске (Мурманская область), Коряжме и Новодвинске (Архангельская область), Усть-Илимске (Иркутская область), Тольятти (Самарская область) и некоторых других городов", — говорится в докладе.

Согласно данным авторов доклада, значительное снижение грязных сточных вод можно отметить в Волгограде, Красноярске, Самаре, Омске, Перми, Екатеринбурге, Чите и Уфе.

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