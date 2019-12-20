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Музыка Культура

Оркестр самарской филармонии отправляется на большие международные гастроли

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря в самарской филармонии состоялся последний перед большими гастролями концерт симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова. Уже завтра симфонический оркестр отправляется на гастроли в Испанию.

Самарский оркестр не выезжал на большие гастроли более 10 лет, и вот — поездка в Испанию! Коллектив примет участие в новогоднем фестивале классической музыки, который пройдет с 23 декабря 2019 года по 14 января 2020 года. Планируется проведение 19 симфонических концертов в лучших концертных залах Испании, в том числе, в "Палау де ла Музика" и оперном театре "Лисео" (Барселона). Оркестр исполнит 6 программ, прозвучат произведения Штрауса, Вивальди, Равеля, Дюка, Чайковского и Мусоргского. Две программы будут посвящены киномузыке — в исполнении симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова прозвучат сочинения Эннио Морриконе и Ханса Циммера.

Во многом гастроли стали возможны благодаря поддержке Губернатора региона. Дмитрий Азаров пожелал коллективу успешных гастролей, отметив, что для творческих людей важно выступать перед новым зрителем, и тем более — на лучших площадках Европы.

"Михаил Александрович, уважаемые музыканты! Я вас поздравляю с гастролями, очень рад, что все состоится. Для людей творческих очень важно побывать на гастролях. Уверен, что это будет новым зарядом для нашего замечательного коллектива", — отметил Глава региона. — Михаил Александрович бился за эти гастроли как лев, — с продюсерами, региональными чиновниками, бился за творчество, за музыку, за свой замечательный коллектив. Я хочу вас за это поблагодарить, я понимаю, насколько это важно. Желаю вам обогащенными, вдохновенными возвратиться сюда, к своим самым преданным поклонникам — любителям музыки Самарской области!"

Участие филармонии в столь масштабном фестивале послужит развитию международных культурных связей, продвижению имиджа области как культурного центра Поволжья, а также утвердит статус симфонического оркестра филармонии как одного из ведущих симфонических коллективов России.

В свою очередь, Михаил Щербаков сказал о том, что такие масштабные гастроли смогли состояться только благодаря поддержке регионального Правительства и лично Губернатора Самарской области.

"Эта поездка для нас — новое вдохновение, новые рубежи и возможность предстать перед вами, в новом качестве", — обратился дирижер к самарским зрителям.

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