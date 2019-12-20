16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Чапаевске пенсионер ранил подростка из пневматической винтовки В регионе ищут мошенника из Псковской области Сотрудника лесничества подозревают в получении денег за вырубку сосен В Самаре разыскивают напавшего в подъезде на женщину развратника Управляющий "Больверка" потребовал взыскать долги компании с владельца и топ-менеджеров

Преступления Происшествия

В Чапаевске пенсионер ранил подростка из пневматической винтовки

ЧАПАЕВСК. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Чапаевске полицейские проводят проверку по факту причинения травм 13-летнему подростку. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел 16 декабря, в 15:00, у дома № 4 по ул. Чапаева.

О том, как юноша пострадал, 17 декабря сообщали в соцсетях. Жители Чапаевска рассказывали, что противоправные действия якобы совершил пенсионер, который открыл стрельбу из пневматической винтовки из окна квартиры в сторону игравших во дворе детей и попал в подростка. Пострадавший якобы получил ранение руки, и его госпитализировали.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, во время проверки полицейские выяснили, что травмы подростку причинил 64-летний пенсионер. Его опросили. Изъята пневматическая винтовка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полицейские также сообщили, что сейчас жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5