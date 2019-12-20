В Чапаевске пенсионер ранил подростка из пневматической винтовки

В Чапаевске полицейские проводят проверку по факту причинения травм 13-летнему подростку. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел 16 декабря, в 15:00, у дома № 4 по ул. Чапаева.

О том, как юноша пострадал, 17 декабря сообщали в соцсетях. Жители Чапаевска рассказывали, что противоправные действия якобы совершил пенсионер, который открыл стрельбу из пневматической винтовки из окна квартиры в сторону игравших во дворе детей и попал в подростка. Пострадавший якобы получил ранение руки, и его госпитализировали.

По данным пресс-службы регионального ГУ МВД, во время проверки полицейские выяснили, что травмы подростку причинил 64-летний пенсионер. Его опросили. Изъята пневматическая винтовка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полицейские также сообщили, что сейчас жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает.