Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

В пятницу, 20 декабря, Самарский океанариум в ТРЦ "Московский" начал принимать первых гостей.

Площадь океанариума составляет 2500 тыс. кв. м. На его территории живут более 4000 тыс. рыб и других морских обитателей. Общий объем воды 800 тыс. литров. В океанариуме установлен самый длинный аквариум в Европе, в котором действует единая биосистема.

Строительством Самарского океанариума занималась компания Discovery Ocean. Один из ее проектов — океанариум в Казани был открыт в 2014 году.

В Самарском океанариуме можно будет увидеть множество подводных жителей: хищных пираний наттерера, красивейших дискусов из рек Амазонки, скатов, мурен, крылаток и множество других рыб.

Особенной гордостью станут рыбы, которых невозможно увидеть нигде в России, кроме нового океанариума в Самаре, — американская арована альбинос. Также здесь можно увидеть редкую азиатскую аровану, одну из древнейших рыб на земле. Сейчас этот вид выращивается только в специальных хозяйствах и продается с паспортом и электронным чипом. Индийский нож альбинос замыкает тройку самых уникальных рыб самарского океанариума. У этой породы есть необычная особенность передвижения — рыбы могут плыть назад, не разворачиваясь.

Класс пресмыкающихся в океанариуме представляют морские и сухопутные черепахи и, конечно же, крокодилы. Крокодилы будут двух видов: нильские и кубинские. Крокодилий вольер можно наблюдать с разных точек, включая экстремальные — прозрачные капсулы располагаются в самом вольере. К ним можно пробраться по специальному коридору.

В стенах океанариума будут жить и птицы — пингвины Гумбольдта. Популяция этого вида насчитывает всего около 12 тыс. особей, которые проживают в Чили и Перу. Пингвины едут в Самару из Германии. Они уже в пути, и организаторы обещают, что птицы прибудут в ближайшее время.

В одном из бассейнов будет жить байкальская нерпа. Один из трех пресноводных видов тюленей в мире.

В тоннеле самарского океанариума поселились самые зловещие обитатели: черноперые и белоперые рифовые акулы. Сейчас акулы маленькие, но они будут расти и могут достигнуть до 1,6 м в длину.

Все жители океанариума искусственно выведены, нет ни одного, которого бы выловили в дикой природе. Это принципиальная позиция владельцев океанариума.

По словам директора по развитию сети океанариумов Ольги Мазановой, планируется много программ, работа с детскими домами, детские квесты, шоу кормления крокодилов.

Цена билета в самарский океанариум составит: 700 руб. взрослый, 500 дет., дети до трех лет проходят бесплатно. Понедельник — выходной день.