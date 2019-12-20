В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В пятницу, 20 декабря, в День работников органов безопасности в Самаре открыли мемориальные доски выдающимся "бойцам невидимого фронта", жившим и работавшим в городе.

Торжественное открытие провел депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В 9:00 открыли мемориальную доску всемирно известным разведчикам, членам "Кембриджской пятерки" Дональду Маклэйну и Гаю Берджессу на доме, где они жили (ул. Фрунзе, 179).

Работа легендарной "Кембриджской пятерки" — одна из золотых страниц в истории отечественной внешней разведки. На протяжении почти 20 лет пятеро высокопоставленных сотрудников британских спецслужб и МИДа передавали Советскому Союзу важнейшую информацию. Все эти люди сотрудничали с советской разведкой сугубо на идейной основе, видя в нашей стране единственную надежду на спасение мира от нацизма и однополярности. Благодаря их помощи, СССР, в частности, удалось заблаговременно развернуть работы по созданию атомного оружия, а также быть в курсах всех планов и замыслов западных правительств, в том числе в период Второй Мировой войны.

В начале 1950-х годов, из-за возможного провала Дональда Маклэйна и Гая Берджесса вывели в СССР и поселили в Куйбышеве, который являлся тогда закрытым для иностранцев. Здесь они прожили до 1955 года. За свою работу оба они были награждены советскими орденами.

Инициатива установки мемориальной доски принадлежит Александру Хинштейну. Средства на изготовление и установки доски выделены Фондом ветеранов госбезопасности.

А в 9:30 на фасаде дома № 31 на ул. Степана Разина установили доску в честь контрразведчика, почетного сотрудника госбезопасности, полковника Сергея Хумарьяна.

Он прослужил в органах безопасности более 40 лет и долгое время руководил контрразведывательным подразделением УКГБ по Куйбышевской области. С его именем связаны блестящие операции по противодействию иностранным разведкам.

С начала 1990-х годов и до конца жизни Сергей Георгиевич вел просветительскую и общественную работу. По его инициативе в УФСБ по Самарской области создали музей истории, где он стал первым начальником. Благодаря Хумарьяну широкой общественности стало известно о многих ранее засекреченных операциях и человеческих судьбах. Он был автором и консультантом исторических книг, документальных фильмов, научно-популярных статей.

Дом № 31 по ул. Степана Разина, где в 1957–2016 гг. жил полковник Хумарьян, будет теперь отмечен памятным знаком. Мемориальную доску выполнил известный самарский архитектор Дмитрий Храмов.

Отметим, что открытие памятных досок произошло накануне профессионального праздника работников органов безопасности РФ. Современные самарские контрразведчики в 2019 г. работали весьма плодотворно — предотвращение терактов, выявление сторонников террористических организаций и их финансистов.

Так, в марте в с. Екатериновка Безенчукского района был ликвидирован сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", который по оперативной информации готовил теракт в месте массового скопления людей.

Боевик оказал сотрудникам ФСБ ожесточенное сопротивление — открыв стрельбу и бросил гранату. В ходе перестрелки он был ликвидирован. В доме обнаружили изъяли оружие, взрывчатку и экстремистскую литературу. В том же месяце были высланы из России сподвижники боевика, с запретом на въезд.

В сентябре 2019 г. в Тольятти пресекли деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" из трех человек.

В регионе также активно выявлялись вербовщики "воинов ислама". Среди них например был заключенный исправительной колонии строгого режима в Спиридоновке — уроженец одной из среднеазиатских республик. Он агитировал других сидельцев, призывая вступать в вооруженные экстремистские образования в Сирии. В его отношении возбуждено еще одно уголовное дело.

Еще один уроженец Средней Азии находился в федеральном и межгосударственном розыске за совершение ряда преступлений террористического характера в своей стране. Его тоже установили и выдворили из России сотрудники самарского УФСБ. Он отбывал наказание в одной из колоний Самарской области за оказание пособнической помощи гражданину РФ в его переправке на территорию Сирии для последующего вступления в ряды незаконного вооруженного формирования.

В январе 2019 г. в аэропорту Курумоч было осуществлено так называемое контролируемое выдворение из страны 33-летнего Ойбека Абдуллаева. Уроженец одной из Центрально-Азиатских республик намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности международных террористических организаций. Его передали сотрудникам национальной спецслужбы, которые решат вопрос о его привлечении к уголовной ответственности.

Весной 2019 г. суд Октябрьского района огласил приговор 23-летнему Анатолию Надточему, причастному к вовлечению граждан России в деятельность праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена на территории РФ). Вербовка осуществлялась "ВКонтакте" и при личных встречах, жителей региона склоняли к совместному выезду на территорию Украины для участия в боевых действиях. Надточий получил 2 года 1 месяц колонии общего режима.

Сотрудники ФСБ за год выявили и закрыли два нелегальных молельных дома, которые посещали сторонники радикальной исламской идеологии. Один из них находился в с. Ивашеевка Сызранского района и в Жигулевске.