АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань, Кротовка — Куйбышев, Муханово — Куйбышев и на площадочных объектах. Работы проводились на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.

Во время плановой 32-часовой остановки МН Бугуруслан — Сызрань на участке Похвистнево — Кротовка специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) вырезали два дефекта на технологических трубопроводах нефтеперекачивающей станции "Похвистнево".

Специалисты Самарского РНУ вырезали три дефекта на перемычке между МН Бавлы — Куйбышев, Муханово — Куйбышев и Кротовка — Куйбышев во время плановой 48-часовой остановки МН Кротовка — Куйбышев.

Бригада центральной ремонтной службы Бугурусланского РНУ заменила задвижку на резервной нитке подводного перехода МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев через р.Ик. Работы продолжались 96 часов без снижения режима перекачки по основной нитке МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев.

Специалисты Саратовского РНУ заменили задвижку на резервной нитке подводного перехода МН Куйбышев — Тихорецк через реку Большой Иргиз. Работы выполнены в течение 44 часов без остановки транспортировки нефти по основной нитке МН Куйбышев — Тихорецк.

На станции смешения нефти площадки "Самара" специалисты ремонтно-эксплуатационных служб Самарского РНУ вырезали два тройника незаводского изготовления на технологических трубопроводах станции. Работы выполнены за 45 часов без снижения режима перекачки нефти.

Комплекс плановых работ выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" с целью модернизации оборудования и обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации нефтепроводов.

В настоящее время нефтепроводы АО "Транснефть - Приволга" работают в плановом режиме.