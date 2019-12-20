В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре по маршруту №3 курсирует трамвай под управлением Деда Мороза.

Перед новогодними праздниками вагонам трамвайного поезда присвоили символические номера: первый вагон - 2019, второй вагон - 2020. Проездные билеты пассажирам выдает Снегурочка.

Новогодний маршрут - инициатива МП "ТТУ". Ее поддержали сотрудники Кировского трамвайного депо.

"Электротранспорт - не менее экологично и быстро, чем сани, - шутит Дед Мороз - вагоновожатый Кировского трамвайного депо Глеб Евстифеев. - К Новому году все должны успеть и по своим делам, и на праздничные представления, и за подарками. Домчу к месту с соблюдением всех правил перевозки и дорожного движения!"

Уже четвертый год в преддверии новогодних праздников Глеб Евстифеев примеряет облик сказочного персонажа.

"В Самару я переехал из Ульяновска несколько лет назад, продолжил трудиться по своей профессии. А работать "по совместительству" еще и Дедом Морозом-вагоновожатым - для меня счастье. Как только к остановкам подъезжаю, горожане обращают внимание и приветствуют. Бывает, просят сфотографироваться", - рассказал сотрудник ТТУ.

Снегурочка в новогодний рейс отправилась впервые. "Я работаю кондуктором только второй месяц. Сразу согласилась участвовать в акции "Новогодний маршрут", потому что идея очень понравилась. Приятно видеть, как удивляются и радуются пассажиры. Здорово, когда вижу улыбки детей", - делится эмоциями кондуктор Кировского трамвайного депо Ольга Марфутина.

Самарский вагоновожатый - Дед Мороз 20 декабря одаривал пассажиров первого в этом году необычного рейса. Попутчики получали мандарины и елочные шары.

"Снега в Самаре пока мало, а новогоднего настроения хочется. Так неожиданно было встретить Деда Мороза и Снегурочку прямо в трамвае! Шар-сюрприз повешу на свою домашнюю елку, он тоже будет приятным воспоминанием об уходящем годе", - говорит пассажир Наталья Турзанова.

"Хорошая задумка. Позитивное предновогоднее настроение обеспечено", - отмечает пассажир Вера Марыкова.

"Всегда стараемся поддержать и реализовать интересные инициативы. Наш новогодний маршрут продолжает работать. Сюрпризы не заканчиваются - на следующей неделе готовим еще более креативный рейс. И чтобы поднять настроение нашим пассажирам, решили также украсить трамваи, которые будут задействованы в работе в новогоднюю ночь", - пояснил директор ТТУ Михаил Ефремов.

"Мы попросили много нового подвижного состава. Так, в рамках развития системы городского общественного транспорта планируется закупить 152 трамвая - заявка в региональное министерство уже представлена. В ближайшее время ожидается, что в Самаре появятся и электробусы. В планах еще - построить "левый поворот" трамвайных путей с ул. Ново-Вокзальной на ул. Ставропольскую, а также реконструировать пути с установкой автоматических стрелок на ул. Ново-Вокзальной - на перекрестке с ул. Ново-Садовой, что тоже повысит ритмичность движения", - добавил Михаил Ефремов.

Идет и процесс формирования транспортно-пересадочных узлов - в первую очередь они будут вблизи железнодорожной станции Пятилетка и у стадиона "Самара Арена".