Житель Приволжского района силой отобрал у собутыльника 370 руб. и продукты

Полицейские задержали в Приволжском районе неоднократно судимого 37-летнего местного жителя по подозрению в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 62-летний мужчина. К нему в гости зашел знакомый. Они выпивали, а потом гость начал требовать деньги. Отказавшего друга он несколько раз ударил кулаком по лицу и все же забрал у него 370 руб., а также продукты на 500 рублей.

Теперь в отношении безработного сельчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и заключили его под стражу.