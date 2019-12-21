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Самарская кирха приглашает на празднование Рождества

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской кирхе пройдут празднования Рождества Христова.

24 декабря, в 18:00, состоится праздничное богослужение по случаю Сочельника Рождества Христова. Традиционную Рождественскую сценку исполнят подростки, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир, и спеть традиционную рождественскую песню "Тихая ночь" (Stille Nacht).

25 декабря, в 12:00, пройдет Праздничное Рождественское богослужение с участием студентов, органа, хора.

А в 18:00 — Рождественский вечер органной, вокальной, камерной и хоровой музыки. В вечере участвуют доценты СГИК Анна Карпова (орган) и Анна Лазанчина (флейта), лауреат международных конкурсов Юлия Маркова (вокал) и ее ученики Максим Фатеев и Дарья Семякина, хор Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга Самары (рук. Елена Тумановская).

Вход свободный.

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