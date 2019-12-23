В самарских музеях появятся мультимедиа-гиды

В 2019 году сразу в нескольких самарских музеях появились мультимедиа-гиды на основе приложения Artefact. Уже совсем скоро заработает мультимедиа-гид по выставке "Русское искусство" Художественного музея. Как рассказывает директор музея Алла Шахматова, уже активно ведется работа по созданию мультимедиа-гидов по другим экспозициям. Также в следующем году подобная услуга будет доступна и в Детской картинной галерее.

В начале нового года Самарский художественный музей представит мультимедиа-гид по выставочным проектам на базе приложения Artefact. Для того чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно будет установить на смартфон или планшет приложение Artefact — найти в нем необходимую выставку и скачать ее. Потом надо навести смартфон на интересующий предмет в экспозиции и нажать на функцию "Доп.реальность". После этого в приложении появится информация о важных и интересных деталях экспоната. В некоторых случаях можно будет увидеть авторские эскизы или экспонат, например, до реставрации, прочитать статьи кураторов и историков, касающиеся предмета, или даже послушать аудиогид по выставке. Также здесь доступна функция мультиязычности. Приложение работает на платформах iOS и Android.

"Мультимедиа-гид — это важный и интересный проект. Наш музей развивается, и мы не могли остаться без того, чтобы наши гости получали дополнительную информацию. — рассказывает директор Художественного музея Алла Шахматова. — Сейчас мультимедиа-гид по выставке "Русское искусство" на базе приложения Artefact находится на стадии доработки. Конечно, аудиогид у нас есть уже давно и наши гости часто им пользуются. У нас широкий выбор экскурсионных продуманных программ. К нам приходит разный зритель, и мы хотим соответствовать запросу каждого".

Первая выставка, которая будет представлена в приложении Artefact от Самарского художественного музея — "Русское искусство". Она включает в себя подробный рассказ о картинах Репина, Растрелли, Коровина, Боровиковского, Маковского, Серова, Розановой, Айвазовского и других. В будущем такая же работа будет проделана для оцифровки экспозиции по искусству Востока и авангарду. Работа по оцифровке проходит по вторникам, когда для гостей музей закрыт. В этот день научные сотрудники вместе с профессиональным фотографом занимаются подготовкой мультимедиа-гида.

В новом году мультимедиа-гид появится и в Детской картинной галерее. "Мультимедиа-гид у нас практически уже готов. — рассказывает зам. директора Детской картинной галереи Анастасия Кузнецова. — В этом году мы удачно попали в число победителей и сделали свой проект в приложении Artefact. Сейчас проект находится на стадии тестирования и проработки ошибок — вычитываем тексты, устраняем технические неполадки с распознаванием. Мы вовсю готовимся к презентации мультимедиа-гида в нашем музее. Думаю, что уже после новогодних праздников мы сможем представить проект".

Фонды Детской картинной галереи состоят из нескольких тысяч единиц хранения, где большинство — образцы декоративно-прикладного и народного искусства, куклы народов мира, предметы старинного быта. Основная выставка галереи — постоянная экспозиция "Особняк Клодта". В рамках выставки рассказывается история семьи Клодта и их особняка, а также демонстрируется бытовой уклад купеческой семьи той эпохи.

"Многие ребята из современного поколения старшеклассников и студентов часто неохотно контактируют с людьми, предпочитая контактировать с гаджетами. — рассказывает Анастасия Кузнецова. — Этот гаджет с приложением Artefact как раз дает возможность узнать новое про экспозицию галереи, про интересные старинные предметы, про историю нашего особняка, минуя человека. Это ориентировано на индивидуальных посетителей, которые не хотят ходить по галерее с экскурсоводами, а планируют сами выбирать, про какие экспонаты им интереснее всего узнать: про экспонаты старинного быта, про сам особняк, про историю купцов Клодта или про все сразу. При этом информацию можно прочитать, а можно послушать аудиогид — приложение дает и такую возможность. Оно будет сделано на двух языках — на русском и на английском".

Реализация проекта по созданию мультимедиа-гидов в музеях стала возможна благодаря национальному проекту "Культура", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области проект проходит под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".