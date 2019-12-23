Новые инструменты для Филармонии и Театра оперы и балета

В рамках национального проекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным, Самарская государственная филармония и Самарский академический театр оперы и балета получили новые инструменты. В Самарской области проект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

Самарский академический театр оперы и балета уже получил 6 инструментов -– 3 кларнета, бас-тромбон, ксилофон и уникальную немецкую скрипку XVIII века. В скором времени музыканты ждут флейту-пикколо, 2 валторны и остальное. Всего запланирована закупка 14 инструментов. В театре заверили, что благодарны за такую поддержку, и надеются, что программа по обновлению инструментов в САТОБ будет продолжена.

В филармонию поступили 17 наименований инструментов и аксессуаров к ним. На прошлой неделе здесь появился самый долгожданный гость — новый концертный рояль знаменитой компании Steinway& sons. Концертный инструмент успешно доставили в здание филармонии, с ним уже поработал профессиональный настройщик, и в скором времени он станет активным участником концертов.

"Я очень рад, что благодаря Национальному проекту "Культура" в Самарской филармонии появился новый рояль Steinway. — рассказывает пианист и композитор, знаменитый джазовый музыкант Григорий Файн. — По моему мнению, на сегодняшний день рояли компании Steinway — лучшие в мире. И это небезосновательно. Дело в том, что в течение долгого времени — уже не одного десятилетия, я играю на роялях Steinway во всех залах Московской консерватории, во всех трех залах Московского Международного Дома Музыки, в залах Гнесинки и других концертных залах. И могу с твердой уверенностью сказать, что рояль Steinway способен передать все самые тончайшие намерения, мысли и чувства пианиста. Я думаю, что приобретение такого прекрасного инструмента — это большая радость и для музыкантов, и для самарской публики. Музыканты будут дарить свое искусство публике с большим удовольствием. Я с нетерпением буду ждать возможности выступить на новом рояле Steinway в Самарской государственной филармонии".

Как рассказал настройщик музыкальных инструментов российского представительства Steinway& sons Кероп Вардикян, для транспортировки в Самару рояль упаковали особым образом. Специалист добавил, что инструменты Steinway, несмотря на мощь и солидность, очень чутко реагируют на изменения микроклимата, сильно подвержены изменениям влажности и температуры.

"Каждый инструмент Steinway имеет свое уникальное звучание, которое потом раскрывается благодаря акустике зала. У вашего рояля очень приятный тембр. Поскольку зал очень хорош, на мой взгляд, не будет необходимости дополнительно подзвучивать рояль усилителями. Благодаря вашему Губернатору, министерству культуры вы приобрели великолепный инструмент! Этот рояль — залог того, что к вам в Самару будут приезжать лучшие музыканты-пианисты!", — отметил Кероп Вардикян.

О том, что новый рояль позволит выступать в Самаре лучшим музыкантам говорит и художественный руководитель филармонии и дирижер Михаил Щербаков: "Это королевский инструмент, и он украсит наши концерты. Мы будем рады сообщить всем выдающимся пианистам, что они будут играть на новом великолепном рояле."

Последний концертный рояль фирмы Steinway & sons был получен Самарской филармонией в 2005 году. А новый рояль стал отличным подарком филармонии к ее грядущему 80-летию.

Совсем скоро, 29 декабря, состоится перенесенный концерт Бориса Березовского, носящего гордое звание Steinway artist. Пока точно неизвестно будет ли музыкант играть на новом инструменте, потому что рояль после переезда должен еще привыкнуть к новому дому. А вот, то, что 23 января 2020 года знаменитый пианист Николай Луганский сядет за новый рояль, уже известно наверняка.