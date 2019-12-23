Трех тольяттинцев осудили за кражи автомобилей для переделки и перепродажи

В Тольятти вынесли приговор трем местным жителям, которых обвиняли в серии угонов автомобилей для замены номерных запчастей и перепродажи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

По данным надзорного ведомства, судебное следствие установило, что обвиняемые входили в состав ОПГ. С июля по декабрь 2017 г. крали в Тольятти автомобили, предпочитая Kia Rio, Lada Largus и Lada Granta. Для блокировки радиосигналов сигнализаций, злоумышленники применяли спецприборы.

Преступники демонтировали номерные кузовные детали, заменяли их другими, заранее снятыми с разбитых в авариях автомобилей. Уже переделанные машины продавали в различных регионах людям, неосведомленным о преступлениях.

На стадии предварительного следствия правоохранители вернули собственникам часть автомобилей с переделанными номерными.

Подсудимые вину не признали.

Суд Автозаводского районного признал мужчин виновными в умышленном хищении чужого имущества (п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ), и приговорили их к лишению свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.