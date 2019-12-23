16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Трех тольяттинцев осудили за кражи автомобилей для переделки и перепродажи В Нефтегорске коллегия присяжных рассмотрит дело об убийстве пенсионера Самарскую пенсионерку в очередной раз освободили из колонии Геннадий Гридасов выступил на суде по делу Дмитрия Сазонова В Новокуйбышевске осудили банкоматных воров, укравших более 23 млн рублей

Суды Происшествия

Трех тольяттинцев осудили за кражи автомобилей для переделки и перепродажи

ТОЛЬЯТТИ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти вынесли приговор трем местным жителям, которых обвиняли в серии угонов автомобилей для замены номерных запчастей и перепродажи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

По данным надзорного ведомства, судебное следствие установило, что обвиняемые входили в состав ОПГ. С июля по декабрь 2017 г. крали в Тольятти автомобили, предпочитая Kia Rio, Lada Largus и Lada Granta. Для блокировки радиосигналов сигнализаций, злоумышленники применяли спецприборы.

Преступники демонтировали номерные кузовные детали, заменяли их другими, заранее снятыми с разбитых в авариях автомобилей. Уже переделанные машины продавали в различных регионах людям, неосведомленным о преступлениях.

На стадии предварительного следствия правоохранители вернули собственникам часть автомобилей с переделанными номерными.

Подсудимые вину не признали.

Суд Автозаводского районного признал мужчин виновными в умышленном хищении чужого имущества (п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ), и приговорили их к лишению свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5