Житель Жигулевска получил девять лет колонии за пьяное убийство

Жигулевский городской суд вынес приговор 64-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В апреле 2019 г. некий мужчина помог хозяину дачного участка СНТ "Труд" переставить емкость. После этого они выпивали в бане. Хозяин избил помощника молотком, металлическим совком, а также руками и ногами. От полученных травм пожилой мужчина скончался. Преступник перетащил труп на соседний участок и спрятал.

В итоге убийцу приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.