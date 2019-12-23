Директор самарского кафе заплатит миллион руб. за попытку подкупить полицейского

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело директор кафе "Веста" Геннадия Липкина, которого обвиняли в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По данным региональной прокуратуры, в июне 2019 г. мужчина передал сотруднику полиции 200 тыс. руб., чтобы тот не составлял протокол из-за нарушения правил продажи алкоголя и прекратил проверку из-за отсутствия разрешения на установку беседки.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему штраф миллион рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.