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ЖКХ и благоустройство Общество

На пр. Карла Маркса прорвало тепловую сеть

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 декабря, в районе дома № 304 по пр. Карла Маркса в Самаре произошло повреждение тепловой сети диаметром 270 мм, сообщает пресс-служба АО "ПТС

"Поврежденный трубопровод оперативно выведен из работы, место дефекта локализовано и огорожено защитными конструкциями. В настоящее время идет подготовка к проведению земляных работ. Совместно с жилищными организациями "ПТС" организует подачу отопления по резервной схеме", уточнили в компании.

Известно, что по резервной схеме будет запттаны семь жилых домов. В планах теплоэнергетиков закончить работы по устранению дефекта до конца текущего дня. На месте работает 19 человек и единиц единиц техники.

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