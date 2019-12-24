В Самарской области на трассе М-5 под колесами грузовика погибла женщина

В понедельник, 23 декабря, в Самарской области на трассе М-5 в 23:45 под колеса грузовика Freightliner с госномером Челябинской области (регион 174) попала женщина, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, между 893 и 894 км трассы он сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте без светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП женщина-пешеход погибла до приезда "скорой".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.