Из-за отравления природы под Сызранью опасными отходами возбудили уголовное дело

Следственный отделом по Сызрани СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в связи со складированием отходов 3-5 классов опасности в районе ул. Солнечной с. Новая Рачейка Сызранского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, из-за захоронения опасных отходов опасные вещества загрязнили береговую полосу водного объекта, а также участки в водоохранной зоне.
Предположительно, окружающей среде и животному миру, в том числе видам, занесенным в Красную книгу РФ, был причинен ущерб более 36 млн рублей.
Расследование данного уголовного дела продолжается.