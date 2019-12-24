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Преступления Происшествия

Из-за отравления природы под Сызранью опасными отходами возбудили уголовное дело

СЫЗРАНЬ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный отделом по Сызрани СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в связи со складированием отходов 3-5 классов опасности в районе ул. Солнечной с. Новая Рачейка Сызранского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, из-за захоронения опасных отходов опасные вещества загрязнили береговую полосу водного объекта, а также участки в водоохранной зоне.

Предположительно, окружающей среде и животному миру, в том числе видам, занесенным в Красную книгу РФ, был причинен ущерб более 36 млн рублей.

Расследование данного уголовного дела продолжается.

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