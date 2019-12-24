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Экология Общество

В погоне за модой: рэпер и полуфиналистка "Голос. Дети" собрали тонну пластика

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полуфиналистка "Голос. Дети" 5-й сезон Лиза Лабодина и тольяттинский рэп-исполнитель DIMA DEW записали новый клип. В этот раз их совместное творчество коснулось экологии. Авторы надеются, что после просмотра люди задумаются об очевидных вещах — не стоит мусорить, необходимо бережно относиться к природе и сокращать свое потребление.

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