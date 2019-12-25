Суд отказал экс-полковникам ФСБ в просьбе изучить работу крышевавшихся ими нефтяников

Во вторник, 24 декабря, в Самарском гарнизонном военном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор гарнизонного суда по делу трех экс-полковников ФСБ, обвиняемых в получении взяток и мошенничестве.

Напомним, в октябре офицеры регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и Павел Чермашенцев кроме лишения воинских званий и наград были приговорены к лишению свободы на сроки 20 и 10 лет. Их коллега из центрального аппарата ведомства Александр Переточкин получил 4 года.

Сергей Гудованый, у которого при обыске жилья были изъяты оружие и 84 млн руб., признался, что большую часть этих денег получил от бизнесменов, занимавшихся нефтью, но "службой не торговал". В результате его действия квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере, а руководство ООО "ТНП", которое якобы добровольно заявило в УФСБ о передаче полковнику взяток, прошло по делу потерпевшей стороной.

В итоге при вынесении приговора судья признал за нефтяниками право на возмещение ущерба в размере 117 млн рублей. Эти деньги должны будут выплатить осужденные Гудованный, которому предназначалась основная масса передаваемой взятки, его сослуживец, теперь уже бывший полковник Павел Чермашенцев, а также посредники - бизнесмены Сергей Булатов и Алексей Пашкевич.

Чермашенцев своей вины не признает и полученные им 40 и 50 тыс. руб. называет подарками ко дню рождения и профессиональному празднику. Однако его доля в возмещении "ущерба" в приговоре не оговорена, как и доли других осужденных.

Таким образом, изъятые у Гудованого миллионы пойдут не в казну, а вернутся нефтяникам, которые в суде первой инстанции так и не смогли убедительно объяснить происхождения этих денег. Согласно их бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию, у них на тот момент не то что прибыли в таком размере не было, но и дохода.

На первом заседании апелляционной коллегии адвокат Гудованого ходатайствовал о привлечении к рассмотрению жалоб Росфинмониторинга, а защита Чермашенцева просила провести бухгалтерскую экспертизу деятельности ООО, в проведении которой суд первой инстанции отказал.

Однако государственный обвинитель была против удовлетворения ходатайств, заявив, что это "невозможно, незаконно и нецелесообразно" - судят не руководство ООО "ТНП", и потому незачем разбираться в законности их предпринимательской деятельности. Такое же мнение высказал и представитель потерпевшей стороны.

Коллегия судей отказала защите в удовлетворении этих ходатайств, направленных на установление причиненного ущерба.

Рассмотрение жалоб, скорее всего, закончится уже в новом году.