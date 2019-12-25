Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче "Самара Арены" региону

Стадион "Самара Арена" и вся прилегающая к нему инфраструктура безвозмездно перейдут на баланс Самарской области до 1 января 2020 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Передать безвозмездно из федеральной собственности в государственную собственность Самарской области объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Самаре, ул. Демократическая, 57, по перечню согласно приложению", — говорится в документе.

В перечень вошли сам стадион, четыре павильона досмотра, камеры и кассы хранения также в количестве четырех штук и четыре транспортных КПП — всего 13 объектов общей площадью 160 084 кв. метров.

Передача "Самара Арены" пройдет в два этапа – сначала объекты недвижимости, а затем системы жизнеобеспечения стадиона и движимое имущество, пояснил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, накануне на заседании губернскоцй думы было озвучено, что стадион перейдет в собственность региона с недоделками. Они будут предъявлены компании "СпортИнжиниринг", которая в течение пяти лет несет гарантийные обязательства по стадиону.

На его содержание в 2020 г. запланировано 240 млн руб. из федерального бюджета, еще 12,6 млн руб. - из областного.