В Самаре утвердили документацию по планировке второй очереди метро

Правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории для размещения объектов второй очереди метро. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте региональных властей.

Вторая линия подземки должна пройти от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Пересадка на первую линию будет осуществляться на станции "Московская".

Напомним, ранее планировалось, что вторая очередь самарского метро протянется от железнодорожного вокзала до 18 км Московского шоссе и будет включать 12 станций.