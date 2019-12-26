В полуфинал "Лидеров России" прошел 41 участник из Самарской области

От Самарской области в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" приглашен 41 человек, сообщают организаторы. Всего в очные региональные полуфиналы приглашены 2 988 человек, 335 из них - от ПФО.

Полуфиналы во всех федеральных округах пройдут в январе и феврале. Полуфинал по Приволжью пройдет с 31 января по 3 февраля в Казани.

В полуфиналах участники будут состязаться за право выхода в суперфинал, в который выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны. Суперфинал пройдет с 27 марта по 31 марта 2020 года.

Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне — 14,8%.

"По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии", — рассказал руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Напомним, 4 октября 2019 г. президент России, председатель наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России" 2019–2020 гг.

В этом году на конкурс "Лидеры России 2020" поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников — все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 232 человека.