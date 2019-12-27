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Преступления Происшествия

После ссоры в самарском кафе избиты трое сотрудников правоохранительных органов

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 декабря, стало известно, что в Самаре арестовали троих подозреваемых в причинении телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следственного ведомства, сейчас их коллеги из Первого отдела по особо важным делам расследуют уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), возбужденное по материалам УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2019 г. шестеро сотрудников правоохранительных органов вместе с женами и малолетними детьми, в нерабочее время, находились в кафе в Красноглинском районе. Там же находилась компания не менее чем из 15 мужчин, которые спровоцировали ссору с сотрудниками силового ведомства. Затем все мужчины вышли на улицу, где зачинщики ссоры причинили троим сотрудникам телесные повреждения, относящиеся к тяжкому и легкому вреду здоровья.

"В настоящее время угроза для жизни и здоровья потерпевших отсутствует", — уточняют в следственном ведомстве.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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