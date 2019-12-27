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Музеи и выставки Культура

В галерее "Виктория" пройдет серия мероприятий "Постпраздник"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новогодние каникулы галерея "Виктория" устраивает серию мероприятий "Постпраздник": вечеринка электронной музыки, где никто не танцует, театральная постановка без актеров, а также танцы без музыки, где танцоры двигаются под текст.

5 января в 18.30 — шоукейс самарского лейбла Oblast, экспериментальная медитативная электронная музыка от самого известного самарского лейбла. Текущее звучание "Области" своими лайвами представят его ключевые участники — d. towärds, nissan groove, tsyo и другие. Вход свободный (18+).

6 января, 19-00 — спектакль-караоке "DJ NIKISSA" (18+) — поведенческая экспериментальная театральная постановка без актеров. Спектакль основан на ретроспективе музыкального кода современной России. 30 песен-шлягеров 90-х и нулевых, 15 лет истории, 1 общий чат и 300 анонимных комментариев. Этим медиаперформансом зрителей приглашают проводить "наивную поэтику нулевых" с помощью караоке-медитации и совместной импровизации в создании пьесы в телеграм-чате. Вход по репосту свободный, без репоста — 200 рублей.

8 января 19-00 — танцевальный перформанс от студии театра танца Скрим — "Импровизация: телесное — виртуальное" (18+). Автор постановки — Евгений Ушаков. Вход свободный.

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