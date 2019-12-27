Апелляция вынесет решение по делу военкома Попова 30 декабря

Пятый год тянется эпопея с уголовным делом тольяттинского военного комиссара Игоря Попова, обвиняемого в получении взятки. 30 декабря в Самарском областном суде огласят решение апелляционной коллегии, которая с октября рассматривала апелляционные жалобы его адвокатов.

Напомним, Попова арестовали летом 2015 г., после того как в его кабинете обнаружили 200 тыс. руб., полученные от его подчиненного Лисянского якобы за покровительство по службе. Вместе с военкомом задержали и предполагаемого посредника в передаче взятки Николая Ксенафонтова — также подчиненного Попову работника комиссариата.

Обвиняемый вину не признал, уверяя, что это была провокация с подачи сотрудников комиссариата, которым он мешал в "коммерческой деятельности" с призывниками.

Первый приговор вынесли в Автозаводском райсуде в конце декабря 2016 года.

Защита настаивала, что 50 тыс. руб., изъятые у их клиента из портмоне, не являлись взяткой. А совпадение их номеров с номерами и сериями купюр, переданных посредником, объясняется тем, что ксерокопии этих купюр сделали позже. 10 тыс. руб., обнаруженные при обыске в портфеле Попова, ему якобы подложили оперативники. Адвокаты ссылались на запись с видеорегистратора, установленного в кабинете подсудимого. Но суд не увидел на этой записи, "что кто-либо из оперативных сотрудников предпринимал действия, направленные на вложение денег в портфель Попова И. В."

Подполковника приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу 100 млн рублей.

Защита обжаловала это решение, но и апелляционная инстанция посчитала доводы защиты необоснованными: "все доказательства, на которые суд сослался в приговоре как на доказательства вины осужденных, получены в соответствии с нормами УПК и являются относимыми и допустимыми, а в совокупности — достаточными для вынесения обвинительного приговора". В результате адвокаты не добились оправдания, но штраф снизили до 5 млн рублей.

Евгений Брижахин собрался отстаивать интересы подзащитного в кассационном суде, но ему в рассмотрении жалобы отказали. Однако Верховный Суд постановил жалобу рассмотреть, так как были ущемлены права подсудимого на защиту, так как по вопросу подброса денег следовало провести ситуационную экспертизу.

Материалы дела вернулись в Самару, и Президиум облсуда признал, что имели место многочисленные процессуальные нарушения: "При таких обстоятельствах, исходя из требований о беспристрастном суде, для которого никакие доказательства не имеют заранее установленной силы и подлежат оценке в совокупности, необходимости соблюдения принципов состязательности и равноправия сторон, президиум приходит к выводу, что для надлежащей проверки доводов стороны защиты и принятия по делу законного и обоснованного решения, требуется проведение ситуационной экспертизы с привлечением специалиста в области психологии".

В итоге в январе 2018 г. дело вернули в районный суд, а Попова с подельником освободили из СИЗО и направили под домашний арест.

Федеральный судья Елена Телина, которой передали дело, постановила вернуть его прокурору для исправления недостатков. Обе стороны обжаловали это решение. С новым судьей в мае 2018 г. вновь началось судебное следствие. Оно закончилось тем, что срок военкому снизили до шести лет и 10 месяцев, а штраф — до 2 млн рублей. На Попова вновь надели наручники, а Ксенофонтов вышел из зала суда на свободу, отбыв к тому моменту назначенное наказание.

Защитники Попова опять обжаловали приговор, добиваясь оправдания клиента. Дело поступило в облсуд в начале октября 2019 года. На протяжении семи заседаний адвокаты Андрей Маркелов, Вячеслав Земчихин, Олеся Казанская и Александр Терещенко подавали ходатайства и предъявляли судебной коллегии доводы о невиновности Попова.

Два профессора Самарского госуниверситета Андрей Шапошников и Константин Лисецкий провели экспертизу видеозаписи задержания подполковника. Специалисты комиссионно пришли к выводу, что во время осмотра места преступления оперативники грубо нарушали правила, а их поведение указывает на иные цели, направленные на уничтожение следов. Кроме того, психологи указали, что тактика проведения осмотра не соответствует критериям допустимости. На основании этого защита просила признать протокол осмотра места преступления недопустимым доказательством.

"У моих починенных не было нужды давать деньги за покровительство, я никого не притеснял на службе: за год не вынес им ни одного взыскания", — заявил Попов.

Насчет заявителя Лисянского защита сообщила, что тот, являясь инвалидом третьей группы, по полгода был на больничном, и его работу перекладывали на других сотрудников, что не могло не вызвать с их стороны недовольства. В защиту Попова подписались 30 человек, а также Жигулевская гордума.

Судя по настрою гособвинения и защиты, каким бы ни было решение апелляционной коллегии, его, скорее всего, будут обжаловать или опротестовывать, и эта судебная эпопея продолжится.