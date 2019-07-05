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Суды Происшествия

Приговор экс-военкому Тольятти обжаловали адвокат и прокурор

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 июля, стало известно, что приговор бывшему военкому Тольятти Игорю Попову обжаловал и его адвокат и представитель прокуратуры, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что Игоря Попова задержали в его кабинете 8 июля 2015 года. Следствие полагало, что военком хотел получить 10 млн руб. от подчиненного Евгения Лисянского за покровительство по службе, но потом уменьшил эту сумму до 2 млн рублей. Посредником в этой "сделке" выступал Николай Ксенафонтов.

20 декабря 2016 г. Автозаводский райсуд Тольятти признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу 100 млн рублей. Николаю Ксенафонтову дали четыре года "строгача" за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. В апреле 2017 г. апелляционная инстанция оставила приговор в силе, лишь снизила сумму штрафа Попову до 5 млн рублей. Адвокаты Попова дошли до Верховного Суда. В итоге 20 декабря кассационная инстанция Самарского областного суда отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в Автозаводский райсуд.

На новом процессе экс-военком Попов вины не признал и заявил, что дело сфабриковано. Защита просила полностью его оправдать.

Гособвинение настаивало на 10 годах колонии строгого режима и штрафе 50 млн рублей. Ксенафонтову представитель прокуратуры просил назначить три года и четыре месяца колонии строгого режима.

В итоге 21 июня Попова приговорили к 6 годам 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф 2 млн рублей. Также его на три года лишили права занимать определенные должности на госслужбе. Попова взяли под стражу в зале суда.

Николай Ксенафонтов получил три года и четыре месяца колонии строгого режима. Но с учетом нахождения под домашним арестом это наказание посчитали отбытым. Фигурант отправился домой из зала суда.

И как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде, данный приговор был обжалован и адвокатом осужденного и представителями прокуратуры.

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