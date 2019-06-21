16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-военкома Тольятти приговорили к шести годам и 10 месяцам колонии Свидетель по делу трех полковников ФСБ насмешил судью Виновница смертельного ДТП на ул. Утевской примирилась с родственниками сбитой ей женщины В Самаре студент пойдет под суд за хранение наркотиков Адвокат экс-замминистра Навасардяна назвал обвинение "сифилисом юридической мысли"

Суды Происшествия

Экс-военкома Тольятти приговорили к шести годам и 10 месяцам колонии

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати

В пятницу, 21 июня, в суде Автозаводского района Тольятти под председательством Юлии Гадельшиной огласили приговор бывшему военкому города Игорю Попову и его предполагаемому сообщнику Николаю Ксенафонтову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фото: Архив «ВН»

Игоря Попова задержали в его кабинете 8 июля 2015 года. Следствие полагало, что военком хотел получить 10 млн руб. от подчиненного Евгения Лисянского за покровительство по службе, но потом уменьшил эту сумму до 2 млн рублей. Посредником в этой "сделке" выступал Николай Ксенафонтов.

20 декабря 2016 г. Автозаводский райсуд Тольятти признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу 100 млн рублей. Николаю Ксенафонтову дали четыре года "строгача" за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. В апреле 2017 г. апелляционная инстанция оставила приговор в силе, лишь снизила сумму штрафа Попову до 5 млн рублей.

Адвокаты Попова дошли до Верховного Суда. В итоге 20 декабря кассационная инстанция Самарского областного суда отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в Автозаводский райсуд. 16 февраля по итогам предварительных слушаний уголовное дело вернули в прокуратуру для устранения недостатков. Прокуратура оспорила это решение, и 10 мая 2018 г. дело все же поступило в суд Автозаводского района.

На втором суде экс-военком Попов вину не признал и заявил, что дело полностью сфабриковано. Защита просила полностью его оправдать.

Гособвинение настаивало на 10 годах колонии строгого режима и штрафе 50 млн рублей. Ксенафонтову представитель прокуратуры просил назначить три года и четыре месяца колонии строгого режима.

В итоге 21 июня Попова приговорили к шести годам 10 месяцам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф 2 млн рублей. Также его на три года лишили права занимать определенные должности на госслужбе. Попова взяли под стражу в зале суда.

Николай Ксенафонтов получил три года и четыре месяца колонии строгого режима. Но с учетом нахождения под домашним арестом, это наказание посчитали отбытым. Он отправился домой из зала суда.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30