Военком Попов: "Я мешал бизнесу по "отмазыванию" призывников, больше ни в чем не виноват"

В Тольятти 24 июня огласят приговор по громкому делу экс-военкома Тольятти Игоря Попова, которого обвиняют во взяточничестве.

Напомним, экс-военкома Тольятти Игоря Попова обвиняют в получении взятки 2 млн руб. от подчиненного Евгения Лисянского за общее покровительство по службе. Деньги передавали частями через двух посредников: знакомого Лисянского - Дмитрия Дубкова и знакомого Игоря Попова - Николая Ксенафонтова.

В итоге Николай Ксенафонтов также оказался на скамье подсудимых. В 2016 г. Попова и Ксенафонтова уже признавали виновными, однако стороне защиты удалось добиться пересмотра дела. Более того, Верховный Суд России настоятельно рекомендовал обратить внимание на странное поведение оперов во время обыска в кабинете Попова.

На суде Игорь Попов вины не признал и заявил, что дело полностью сфабриковано, а заинтересован в этом был собственно взяткодатель Евгений Лисянский.

"Евгений Лисянский и Дмитрий Дубков организовали в военкомате бизнес по "отмазыванию" от военной службы жителей Тольятти, в котором, кроме них, участвовали также сотрудники военкомата, военной комиссии, медучреждений и МВД, - заявил Игорь Попов на суде. - Я в этом бизнесе участвовать не собирался и их делам начал мешать, поэтому и была подстроена вся эта ситуация. Ксенафонтова я просил навести справки о Дубкове, но и думать не мог, что он заведет речь о деньгах".

Однако именно Ксенафонтова "взяли" с деньгами, которые, по версии следствия, предназначались Попову.

По словам адвоката Вячеслава Земчихина, который представляет в суде интересы бывшего военкома, Попов эти деньги не брал. И чтобы доказать это, сторона защиты даже просила назначить экспертизу потожировых следов: она бы подтвердила, что на изъятых при обыске в кабинете Попова купюрах нет его отпечатков пальцев и следов ДНК. Суд в этом исследовании отказал.

"Я считаю, что вина моего подзащитного материалами дела не доказана, там множество противоречий, более того, мы убедительно доказали, в том числе с привлечением экспертов, что в ходе обыска и во время следствия было допущено множество нарушений, - заявил Волга Ньюс Вячеслав Земчихин. - Так, во время обыска Попову не дали возможности вызвать адвоката. Более того, когда защитник прибыл в военкомат, его туда просто не пустили. Во время обыска видеорегистратор зафиксировал трех полицейских, которые вели себя подозрительно и могли подбросить в открытый портфель Попова деньги, которые были потом изъяты как часть полученной ранее взятки. Это также подтверждено показаниями экспертов и оперативным экспериментом. Запись с видеорегистратора была уничтожена во время следствия и восстановлена нашими усилиями. А вот аудиозаписи, которые велись при передаче денег от Дубкова Ксенафонтову и были переданы полиции, по мнению экспертов, содержат следы монтажа".

Повторное рассмотрение этого уголовного дела в Автозаводском райсуде Тольятти длилось почти год. По итогам судебного следствия гособвинение запросило Игорю Попову 10 лет колонии строгого режима со штрафом 50 млн руб., а Николаю Ксенафонтову - три с половиной года лишения свободы и освобождение в связи с фактическим отбытием наказания (так как Ксенафонтов и Попов длительное время содержались в СИЗО и под домашним арестом).

Сторона защиты Попова просила полностью его оправдать.

Какое решение вынесен суд, пока не известно. Приговор планируют огласить 24 июня.