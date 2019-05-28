Прокуратура запросила для экс-военкома Попова 10 лет "строгача"

В понедельник, 27 мая, в суде Автозаводского района Тольятти начались прения по уголовному делу бывшего военкома города Игоря Попова и его предполагаемого сообщника Николая Ксенофонтова.

Гособвинение запросило для бывшего военкома 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 50 млн руб. и лишением права занимать определенные должности на государственной службе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Напомним, Игоря Попова задержали 8 июля 2015 г. в его кабинете. По версии следствия, военком вымогал 10 млн руб. у подчиненного Евгения Лисянского за покровительство по службе, а потом снизил сумму до 2 млн рублей. Посредником в переговорах, как предполагает следствие, выступал Николай Ксенафонтов.

20 декабря 2016 г. Автозаводский райсуд Тольятти признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу 100 млн рублей. Николая Ксенафонтова признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, за что ему назначили четыре года колонии строгого режима.

В апреле 2017 г. апелляционная инстанция оставила приговор в силе, лишь снизив сумму штрафа Попову со 100 млн руб. до 5 миллионов.

Однако адвокаты Попова дошли до Верховного Суда и в итоге добились своего: 20 декабря кассационная инстанция Самарского областного суда отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение в Автозаводский райсуд, но в ином составе суда. Интересы Игоря Попова представляют три адвоката, а интересы Николая Ксенафонтова - один адвокат. Оба обвиняемых находятся под домашним арестом.

Предварительные слушания по этому делу переносились несколько раз. 16 февраля по их итогам было вынесено постановление о возвращении уголовного дела в прокуратуру в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения недостатков. Это постановление в начале марта обжаловал кто-то из участников процесса. Но жалобу оставили без удовлетворения.

Апелляционное представление на постановление суда Автозаводского района подала и прокуратура. И как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в надзорном ведомстве, 23 апреля их представление суд удовлетворил. Постановление суда Автозаводского района от 16 февраля было отменено с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство. В итоге оно поступило в суд Автозаводского района 10 мая 2018 г. и на следующий день было передано судье Юлии Гадельшиной, которая и сейчас ведет процесс.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде Автозаводского района, с 27 ноября 2018 г. меру пресечения Ксенафонтову и Попову ослабили с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Николаю Ксенафонтову представитель прокуратуры 27 мая просил назначить три года и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима, но зачесть в счет отбытия срока нахождение под домашним арестом с 9 июля 2015 г. и наказание считать отбытым.

На прениях выступили и адвокаты Николая Ксенафонтова, один из них просил для клиента наказание с учетом ст. 64 УК РФ - ниже низшего предела, а также назначить условную меру наказания либо освободить его от уголовной ответственности в связи с заболеванием (ст. 81 УК РФ). Второй защитник просила для Ксенафонтова тоже наказание ниже низшего предела, а также освободить его от отбытия срока с учетом времени, проведенного под домашним арестом, либо назначить условное лишение свободы.

Прения продолжатся на следующем заседании. На нем выступит адвокат экс-военкома Тольятти и сам Игорь Попов.