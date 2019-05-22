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Суды Происшествия

Прокуратура готовится запросить военкому Попову новый срок

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводском районном суде Тольятти подходит в завершению громкий судебный процесс над экс-военкомом города Игорем Поповым. Изучены все материалы дела, опрошены все свидетели, на 4 июня назначены прения сторон.

Напомним, экс-военкома города Игоря Попова обвиняют в получении взятки 2 млн руб. через посредника. В 2016 г. его уже признавали виновным, однако стороне защиты удалось добиться пересмотра дела, более того, Верховный Суд России настоятельно рекомендовал обратить внимание на странное поведение оперов при проведении обыска в кабинете Попова.

"На запись видеорегистратора, спрятанного в кабинете, попали несколько человек, и проведенная стороной защиты специальная психологическая экспертиза показала, что их действия были согласованы и направлены на достижение общей цели, плюс были скрыты от остальных участников, - рассказал адвокат Попова Вячеслав Земчихин. - А следственный эксперимент показал, что при наклоне корпуса к портфелю, как у одного из оперов на видео, вполне возможно было подбросить купюры".

Сторона защиты ходатайствовала о назначении судом специальной психологической экспертизы, которая оценила бы мимику и поведение оперативников на записи с видеорегистратора, однако суд в проведении экспертизы отказал, посчитав, что тех материалов, что уже есть в деле, вполне достаточно. Зато для дачи показаний в суд вызвали профессора Константина Лисецкого, который подтвердил все свои ранее сделанные выводы.

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