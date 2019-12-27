В Самаре задержали украинца, подозреваемого в распространении наркотиков

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков и их сбыте в крупном размере (ч. 2 ст. 228 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

По версии следствия, подозреваемый в мессенджере "Телеграмм" договорился о сбыте наркотиков с человеком, личность которого следствие не установило. Мужчина должен был забирать наркотики из тайников, адреса которых ему присылали в sms, и прятать вещество в новых "закладках".

В начале декабря украинец забрал из закладки в Москве более 1 кг смеси, содержащей производное N-метилэфедрона. Он разделил наркотик на две части, одну из которых должен был спрятать в Уфе, а вторая предназначалась для личного употребления.

Доехав до Уфы, курьер спрятал там около килограмма наркотика в тайнике, отправил сообщнику фотографию закладки и данные геолокации. Потом он сел на поезд Челябинск - Москва. В пути 14 декабря мужчину задержали в Самаре сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. И у него изъяли около 25 г наркотика. По геолокации полицейские нашли и спрятанную в Уфе "закладку".

Подозреваемого заключили под стражу.

Расследование взял под личный контроль Куйбышевский транспортный прокурор.

Гражданину Украины грозит до 15 лет заключения.