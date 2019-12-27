16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лжеработница социальной службы крала деньги у пожилых женщин После ссоры в самарском кафе избиты трое сотрудников правоохранительных органов В Тольятти суд арестовал подозреваемого по "мясному делу" Житель Ульяновска планировал сбыть в Самарской области 3 кг наркотиков Следствие опровергло информацию о том, что судья Иван Ежов избежал уголовного преследования

Преступления Происшествия

В Самаре задержали украинца, подозреваемого в распространении наркотиков

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков и их сбыте в крупном размере (ч. 2 ст. 228 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

По версии следствия, подозреваемый в мессенджере "Телеграмм" договорился о сбыте наркотиков с человеком, личность которого следствие не установило. Мужчина должен был забирать наркотики из тайников, адреса которых ему присылали в sms, и прятать вещество в новых "закладках".

В начале декабря украинец забрал из закладки в Москве более 1 кг смеси, содержащей производное N-метилэфедрона. Он разделил наркотик на две части, одну из которых должен был спрятать в Уфе, а вторая предназначалась для личного употребления.

Доехав до Уфы, курьер спрятал там около килограмма наркотика в тайнике, отправил сообщнику фотографию закладки и данные геолокации. Потом он сел на поезд Челябинск - Москва. В пути 14 декабря мужчину задержали в Самаре сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. И у него изъяли около 25 г наркотика. По геолокации полицейские нашли и спрятанную в Уфе "закладку".

Подозреваемого заключили под стражу.

Расследование взял под личный контроль Куйбышевский транспортный прокурор.

Гражданину Украины грозит до 15 лет заключения.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5