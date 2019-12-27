Названы победители VI регионального конкурса журналистских и блогерских работ "Экотур"

В конце декабря в культурном центре "Автоград" состоялась церемония награждения победителей VI регионального конкурса журналистских и блогерских работ "Экотур-2019".

Проект "Экотур" проводится в Самарской области с 2011 года при поддержке предприятия "Тольяттикаучук". Главная цель проекта — привлечь как можно больше внимания власти, бизнеса и общества к проблемам экологии и потенциалу Самарского региона, где расположено большое количество природных и культурно-исторических объектов.

Каждый "Экотур" посвящен определенной теме: бытовым отходам, состоянию водной среды региона, атмосферного воздуха, возрождению леса, охране памятников природы. В этом году на первом этапе проекта журналисты, блогеры и эксперты в рамках двухдневного выездного тура познакомились с экоинициативами предприятия "Тольяттикаучук", совершили визит на производство, где отходам дают "вторую жизнь", приняли участие в тренинге по организации раздельного сбора отходов в быту и жизни в стиле zero waste ("ноль отходов"), а также посетили памятники природы Самарской области: Серноводский шихан, Голубое и Серное озера и другие объекты.

По мнению журналиста ГТРК-Самара Виктора Шепелева, этот проект "дает возможность журналистам познакомиться с общественниками и экспертами, находить проблемы и следить за их решением".

Вторым этапом проекта стал конкурс журналистских и блогерских работ на экологическую проблематику. В этом году было подано более 40 публикаций, размещённых в СМИ и блогосфере с 1 января до 1 ноября 2019 года.

Работы участников оценивало жюри, состоящее из профессиональных журналистов, экологов- общественников и ученых. В его состав вошли: консультант СМИ министерства лесного хозяйства Самарской области Наталья Арчибасова, председатель тольяттинского социально-экологического союза, директор МКУ "Тольяттинское лесничество" Андрей Крючков, руководитель некоммерческой организации "Чистые водоемы" Денис Стукалов, преподаватель кафедры "Журналистика" Тольяттинского государственного университета Марина Орлова, руководитель общественной организации "Свежий ветер" Юлия Копылова, руководитель пресс-центра администрации г.о. Тольятти Дмитрий Лопатин и д. б. н., Заслуженный деятель науки Российской Федерации директор ИЭВБ РАН — филиала СамНЦ РАН Сергей Саксонов.

Победители были определены в пяти номинациях:

1. "Новая жизнь старых вещей" — Ирина Шабалина, газета "Самарская газета"

2. "Зеленый город" — Евгения Новикова, интернет-журнал "Другой город".

3. "Тропой экотуриста" — Алексей Дмитренко, сетевое издание VKONLINE (ВКонлайн).

4. "Экономия ресурсов" — Максим Федоров, "Радио Свобода" и Виктор Шепелев, ГТРК "Россия"

5. "Городская среда" — Наталья Шемякина, газета "Панорама Самарской области"

Также в дополнительной номинации "Наука для экологии" была отмечена Ирина Попова, газета "Тольяттинский университет", и в номинации "Прикладная экология" была отмечена блогер, лидер общественного движения "ВелоТольятти" Наталья Козловская.

— Важность проекта "Экотур" заключается в том, что он объединяет все сектора общества: власть, бизнес, общественность и СМИ. Все составляющие для решения проблемы, в данном случае экологической, здесь есть, — отметила член жюри, преподаватель кафедры "Журналистика" Тольяттинского государственного университета Марина Орлова. — Особенно ценно, что проект распространяется и на самые широкие слои, через прочтение самые разные люди узнают больше о новых тенденциях в сфере экологии и уже сами могут принимать посильное участие в улучшении окружающей среды.

Победители проекта, выбранные общественным жюри, были отмечены дипломами и денежными призами.