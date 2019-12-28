В Самаре двух женщин будут судить за организацию подпольного игорного клуба

В Самаре завершено расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр, обвиняемыми по которому проходят две женщины. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в 2019 г. одна из обвиняемых организовала игорный клуб в помещении дома 258А на пр. Кирова. В июле и сентябре вместе со второй обвиняемой они проводили азартные игры.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.