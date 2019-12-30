Программа январских каникул в областной библиотеке

Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а) представила расписание мероприятий на январские каникулы.

Со 2 по 6 января, в 11:00 и 13:30 — Новогоднее представление и премьера спектакля "Пумасипа" (3+) самарского театра "Город". (первый этаж). Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах города.

4 января, в 11:00 и 15:00 в отделе читальных залов (второй этаж) состоится интерактивная игра "Литературный крокодил".

4 января. в 13:00 в краеведческом отделе (второй этаж) пройдет краеведческая викторина "Самара, мы тебя знаем!" Вопросы по различным сферам жизни города: история, природа, культура, транспорт.

4, 5 и 8 января, с 10:00 до 18:00 в информационно-библиографическом отделе (второй этаж) все желающие смогут принять участие в викторине по русскому языку "Проверьте себя".

4, 5 и 8 января, с 10:00 до 18:00 в отделе правовой и патентно-технической информации (третий этаж) можно поучаствовать в игре "Патентный пазл: изобретатели и их изобретения".

9 января, в 16:30 в отделе литературы на иностранных языках (третий этаж) покажут художественный фильм "Незабываемый роман" на английском языке (в рамках проекта "Кино говорит на всех языках").

4–5 января и 8 января, с 10:00 до 18:00 в библиотеке работают выставки:

— Выставка периодических изданий и книг XIX — середины XX в., новогодних и Рождественских открыток, посвященных традициям встречи нового года в нашей стране "Что за праздник Новый год?!", малый выставочный зал (второй этаж).

— Выставка авторской куклы и не только "Живу. Играю", галерея "Новое пространство" (первый этаж).

— Экспозиция "Новые книги из фондов библиотеки", пространство открытого чтения (второй этаж).

— Выставка-просмотр изданий "По страницам краеведческих сборников", краеведческий отдел (второй этаж).

— Выставки изданий "Джазовые зарисовки" и "И шум, и блеск, и говор балов", отдел искусств (второй этаж).