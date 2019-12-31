В Самарской Олимпийской Деревне будут праздновать Новый год до трех часов утра

31 декабря Самарская Олимпийская Деревня будет работать по-праздничному долго — до 3 часов утра. Программа насыщенная и активная.

В 12:00 на лыжне стартует забег уходящего года для всех влюбленных в этот самый традиционный зимний вид спорта. Участникам предстоит пройти на беговых лыжах дистанцию более 5 тыс. метров. Каждый участник забега получит памятную медаль.

В это же время (с 12:00 до 14:00) на Главной сцене пройдет традиционная ежедневная анимационная программа для детей с участием спортивных Деда Мороза и Снегурочки и лесных жителей.



На всей территории до 21:00 работают 15 бесплатных игровых площадок и аттракционы.

В 20:00 на главной сцене начнется 7-часовая праздничная программа "Встречаем Новый год!" и продлится она до 3 часов ночи. Гостей парка ждёт большой концерт, дискотека для детей и взрослых, подарки и призы.

Ответственные за новогоднее настроение:

барабанное шоу знаменитых самарских ударниц праздничного труда Loud Street Girl;

квартет саксофонистов "Наши люди";

электрофолк-трио NeZabava: народные плясовые в современной обработке;

певческий ансамбль "Добро", исполняющий современные версии народных и авторских песен;

знаменитый театрализованный музыкальный перфоманс "Пластилиновый Дождь";

кавер-группы "ЭкватОр и "КАрица";

ваши любимые плясовые в исполнении дуэта "Матреха";

специальное поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

А в 1:30 — новогодний салют из 4600 залпов! Вести шоу будут Александр Чумак и Игорь Журавель.



Для того, чтобы было легко добраться до Самарской Олимпийской Деревни, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные теплые боксы.



Вход свободный (0+). Как добраться до Самарской Олимпийской Деревни можно узнать по ссылке: https://samaraarena.events/docs/kak-dobratsya.php.